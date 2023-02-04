Глава ЕК пообещала передать Украине 2 ГВт электроэнергии

Евросоюз намерен передать Украине 2 ГВт электроэнергии. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Когда мы быстро объединили свои электросети в рекордные сроки, именно Украина экспортировала электроэнергию в ЕС. Сейчас ситуация иная и Украине нужна электроэнергия. Поэтому мы будем поставлять 2 ГВт, которые вам необходимы», ― подчеркнула глава ЕК.

Также Украине пообещали передать 2,4 тыс. генераторов и €120 млн на закупку критического энергооборудования.

Помимо этого, фон дер Ляйен заверила, что в ближайшее время Киев получит €1 млрд на восстановление.

Она добавила, что страны Евросоюза обсуждают вариант поставки Украине солнечных батарей, которые можно было бы установить на крышах общественных зданий.

17 января Евросоюз перевел Украине первый транш в €3 млрд в рамках программы кредитной помощи объемом €18 млрд.

2 января Урсула фон дер Ляйен провела первый в текущем году телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала в скором времени прибыть на территорию Украины и провести с ним встречу. Глава ЕК также пообещала Украине поддержку со стороны Евросоюза «столько, сколько потребуется».

15 декабря страны Евросоюза утвердили выделение кредитной помощи Украине на 2023 год в размере €18 млрд. Урсула фон дер Ляйен тогда отмечала, что ЕС по итогам 2022 года выделил Киеву €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

До этого, 13 декабря, глава Еврокомиссии заявила, что со следующей недели в Польше начнет работать хаб для помощи Украине в сфере энергетики. Она пообещала, что Евросоюз поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.