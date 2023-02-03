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Канада расширила санкции в отношении России

Канада ввела санкции против медиагруппы «Россия сегодня»
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Власти Канады в четверг, 2 февраля, наложили новые ограничения на российские медиаресурсы и их представителей в связи с «распространением дезинформации и пропаганды». Об этом сообщило министерство иностранных дел страны.

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В частности, в санкционный список был включен заместитель главного редактора медиагруппы «Россия Сегодня» Дмитрий Горностаев, а также сотрудники ВГТРК — ведущий Сергей Брилев и военный корреспондент Евгений Поддубный. В общей сложности рестрикции дополнительно затрагивают 16 структур и 38 физических лиц.

Ранее, 9 декабря, Канада ввела санкции против МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Центральной избирательной комиссии, Минюста и Следственного комитета РФ.

В свою очередь Москва внесла в черный список 200 канадцев, которым отныне запрещен въезд на российскую территорию. В их числе — высокопоставленные чиновники, парламентарии, правоохранители и активисты, поддерживающие «русофобский курс режима Джастина Трюдо».

28 октября Оттава уже расширяла список антироссийских санкций. Тогда под ограничения попали шесть компаний энергетического сектора, а также 35 граждан России. Среди них министр энергетики РФ Николай Шульгинов, вице-премьер страны Александр Новак и глава Минпромторга Денис Мантуров. До этого в список включили официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

В качестве зеркальных мер в ноябре российская сторона ввела санкции против ста граждан Канады. Запрет на въезд коснулся, в частности, актера Джима Керри и внука Степана Бандеры Стефана.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Москва предпринимает ответные шаги.

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