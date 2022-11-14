Джиму Керри и внуку Бандеры запретили въезд в Россию

Москва ввела санкции против ста граждан Канады, запретив им въезд на территорию России. В их числе актер Джим Керри и внук Степана Бандеры Стефан, следует из заявления, опубликованного в понедельник, 14 ноября, на сайте МИД РФ.

«В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж.Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в список попали высокопоставленные чиновники, бизнесмены, представители медиа- и финансовых структур.

Среди них также значатся писатель и деятель кино Дэвид Безмозгис, ведущий международный корреспондент телерадиовещательной корпорации «Си-Би-Си» Кристофер Браун, политик, бывший генеральный прокурор, член кабинета министров и Палаты общин Канады Питер Маккей, премьер-министр провинции Альберта Даниэль Смит, бывший член Комиссии по правам человека Канады Андрей Семотюк, член совета директоров «Украинского кредитного coюзa» (Ukrainian Credit Union Limited) Роберт Дьяков и другие.

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