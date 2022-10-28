Канада расширила санкции против России

Оттава 28 октября ввела санкции против шести компаний энергетического сектора, а также 35 граждан России. Это следует из сообщения на сайте правительства Канады.

Среди компаний, рестрикции коснулись, в частности, «Лукойла».

В санкционный список также вошли министр энергетики РФ Николай Шульгинов, вице-премьер России Александр Новак и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что Оттава расширила санкции против России, внесла в список 34 физических лица и одно юридическое лицо. Как утверждают власти Канады, попавшие под новые ограничения лица якобы распространяют дезинформацию.

7 октября в силу вступили новые антироссийские санкции ЕС. В новый пакет вошли как экономические меры, так и персональные ограничения. В частности, расширен санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц. Личные ограничения затронули философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева, Олега Газманова.

Президент России Владимир Путин 7 октября, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».