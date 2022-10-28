Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 10 тыс. военнообязанных задержаны на Украине при попытке выезда из страны
Мир
Пашинян попросил ОДКБ дать политическую оценку действий Азербайджана
Мир
В Чикаго закрасили фреску Канье Уэсту из-за его антисемитских высказываний
Армия
Путин поручил внести коррективы в ВС России с учетом опыта спецоперации
Армия
Шойгу доложил Путину о решении проблем со снабжением мобилизованных
Происшествия
ВСУ обстреляли НИИ прикладной математики в центре Донецка
Армия
Путин поблагодарил всех вступивших в ряды ВС РФ во время частичной мобилизации
Мир
Президент ФРГ признал издержки от антироссийских санкций
Армия
Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России
Мир
Кулеба пожаловался СМИ на поддержку РФ в Африке и Латинской Америке
Экономика
США не будут устанавливать потолок цен на нефть до выборов в конгресс
Экономика
Россия намерена создать оператора логистики с Баку и Тегераном для проекта «Север – Юг»
Сюжет:

Канада расширила санкции против России

Канада ввела санкции против шести компаний энергетического сектора и 35 граждан России
0
Фото: Global Look Press/Sean Kilpatrick
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оттава 28 октября ввела санкции против шести компаний энергетического сектора, а также 35 граждан России. Это следует из сообщения на сайте правительства Канады.

Упор в потолок: к чему приведут новые антироссийские санкции
Какие ответные меры может предпринять Россия

Среди компаний, рестрикции коснулись, в частности, «Лукойла».

В санкционный список также вошли министр энергетики РФ Николай Шульгинов, вице-премьер России Александр Новак и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что Оттава расширила санкции против России, внесла в список 34 физических лица и одно юридическое лицо. Как утверждают власти Канады, попавшие под новые ограничения лица якобы распространяют дезинформацию.

7 октября в силу вступили новые антироссийские санкции ЕС. В новый пакет вошли как экономические меры, так и персональные ограничения. В частности, расширен санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц. Личные ограничения затронули философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева, Олега Газманова.

Президент России Владимир Путин 7 октября, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022