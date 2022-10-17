Канада ввела санкции против 34 физических лиц и одного юрлица РФ
Оттава расширила санкции против России, внесла в список 34 физических лица и одно юридическое лицо. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщили власти Канады.
«Канада вводит санкции в отношении 34 физических лиц и одного юрлица», — говорится в заявлении на сайте правительства.
Как утверждают власти Канады, попавшие под новые ограничения лица якобы распространяют дезинформацию.
Ранее, 12 октября, Швейцария включила в российский санкционный список 30 физических лиц и семь юридических. В список включены лица, причастные к проведению референдумов по присоединению к России новых территорий. Их швейцарские активы будут заморожены и переданы в управление государственного секретариата по экономическим вопросам.
7 октября в силу вступили новые антироссийские санкции ЕС. В новый пакет вошли как экономические меры, так и персональные ограничения. В частности, расширен санкционный список в отношении 30 физических и юридических лиц. Личные ограничения затронули философа Александра Дугина, артистов Юлию Чичерину, Николая Расторгуева, Олега Газманова.
Президент России Владимир Путин 7 октября, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Глава государства подчеркивал, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.
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