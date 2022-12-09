Россия ввела санкции в отношении 200 граждан Канады

Россия внесла в санкционный список 200 граждан Канады. Об этом 9 декабря сообщил МИД РФ.

«В их числе — высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо», — говорится в заявлении министерства.

Указанным лицам на постоянной основе запрещен въезд в Россию.

Отмечается, что меры введены на основе взаимности в ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей.

Ранее в этот день Канада ввела санкции против МВД, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Центральной избирательной комиссии, Минюста и Следственного комитета России.

28 октября Оттава уже расширяла санкции против Москвы. Тогда рестрикции были введены против шести компаний энергетического сектора, а также 35 граждан России. Среди них министр энергетики РФ Николай Шульгинов, вице-премьер России Александр Новак и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. До этого в список был добавлен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В качестве ответных мер в ноябре Москва ввела санкции против ста граждан Канады, запретив им въезд на территорию России. В их числе актер Джим Керри и внук Степана Бандеры Стефан.

Западные страны вводят санкции против РФ после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Москва принимает ответные меры.

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