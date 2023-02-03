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Внука де Голля восхитили патриотизм и единение русского народа

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Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер восхитился патриотизмом и верой россиян. Он также отметил, что у европейцев нет такого единения, передает телеканал «Известия».

«Меня особо впечатляют патриотизм и вера русского народа. На Западе, особенно в странах НАТО, стараются принизить образ России. И передают факты противоположным образом. Чем больше они дискриминируют образ, тем больше я ощущаю сплоченность русского народа и его единение. Именно это меня сильно впечатляет. Я бы очень хотел, чтобы у европейцев было бы такое же чувство патриотизма и единение, что совершенно не так», — отметил внук президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.

Пьер де Голль принял участие в торжествах в Волгограде, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

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