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Появились кадры с места взрыва автомобиля в Энергодаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Энергодаре Запорожской области взорвался автомобиль возле жилого дома. Видео с места происшествия 3 февраля показал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

«Мы сейчас на месте теракта в Энергодаре. Взрыв произошел около 8 утра. Самодельное взрывное устройство было заложено под днище, колесо этой машины. Погиб сотрудник полиции местного МВД. Как раз его машина взорвалась», — рассказал он.

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По словам очевидцев, взрывная волна дошла до девятого этажа дома. Находившегося в салоне мужчину от удара вынесло наружу. Он скончался от полученных ранений. На месте взрыва теперь работают следователи.

«Следователями Следственного комитета России проводится осмотр места происшествия возле многоквартирного жилого дома в городе Энергодар, где, по предварительной информации, утром под автомобилем сработало самодельное взрывное устройство удаленного типа. По предварительной информации, погиб сотрудник полиции, находящийся в автомобиле», — рассказали в ведомстве.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что для теракта было использовано несколько килограммов взрывчатки. Он отметил, что от автомобиля ничего не осталось. Кроме того, полностью была уничтожена соседняя машина, стоявшая на парковке.

Ранее в этот день Рогов сообщил о громком взрыве в пятом микрорайоне Энергодара около 7:50. Позже он уточнил, что произошел взрыв автомобиля, и назвал произошедшее терактом. При взрыве погиб человек, предварительно, сотрудник территориального органа внутренних дел.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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