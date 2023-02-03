В МВД заявили о возможной гибели полицейского при взрыве в Энергодаре
В результате взрыва автомобиля в Энергодаре, предварительно, погиб сотрудник полиции. Об этом 3 февраля сообщили в МВД по Запорожской области.
«Предварительно установлено, что в результате взрыва погиб сотрудник территориального органа внутренних дел», — говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.
Ранее в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о громком взрыве в пятом микрорайоне Энергодара около 7:50. Позже он уточнил, что при взрыве погиб человек.
В декабре 2022 года автомобиль взорвался в центре Мелитополя Запорожской области перед входом в парк Горького. Пострадали два человека.
Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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