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Рогов сообщил о взрыве в Энергодаре

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Фото: Соцсети
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Громкий взрыв прогремел в городе Энергодаре, в котором расположена Запорожская АЭС (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его данным, взрыв прозвучал около 7:50 мск. Звук взрыва наиболее громко слышали в пятом микрорайоне города.

Других подробностей Рогов не сообщил, однако пообещал привести их позднее.

Ранее, 9 января, он сообщал, что ВСУ усилили интенсивность обстрела Запорожской области: тогда только за 24 часа противник открывал артиллерийский огонь 89 раз.

При этом глава украинского «Энергоатома» Петр Котин 4 января призвал Киев силой забрать себе Запорожскую АЭС.

Вместе с этим 13 декабря 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на ЗАЭС не было и нет российских тяжелых вооружений и Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по вопросу безопасности станции.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 22 декабря встретился в Москве с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. По итогам переговоров в госкорпорации заявили, что взаимоприемлемый текст документа о зоне безопасности вокруг ЗАЭС будет подготовлен в максимально сжатые сроки после проведения необходимых консультаций. В «Росатоме» также отметили, что разговор с Гросси был предметным, полезным и откровенным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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