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Глава «Энергоатома» призвал Киев силой забрать себе Запорожскую АЭС

Глава «Энергоатома»: Киев надеется вернуть контроль над Запорожской АЭС при помощи военных
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин призвал Киев силой забрать себе Запорожскую АЭС. Об этом он заявил 4 января в интервью агентству Bloomberg.

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По словам Котина, идея создания зоны безопасности вокруг атомной электростанции является нереалистичной. Он считает, что киевские власти должны установить контроль над ЗАЭС при помощи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Наша главная надежда — на украинские вооруженные силы», — заявил Котин.

Ранее, 28 декабря, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что если в Европе произойдет ядерная авария из-за действий украинских военных, то в этом будут виноваты европейские государства, поддерживающие Киев. По его словам, украинские военные систематически обстреливают ЗАЭС «в надежде вызвать там ядерную аварию».

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 22 декабря встретился в Москве с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. По итогам переговоров в госкорпорации заявили, что взаимоприемлемый текст документа о зоне безопасности вокруг ЗАЭС будет подготовлен в максимально сжатые сроки после проведения необходимых консультаций. В «Росатоме» также отметили, что разговор с Гросси был предметным, полезным и откровенным.

Между тем 13 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на ЗАЭС не было и нет российских тяжелых вооружений и Москва продолжает контакты с МАГАТЭ по вопросу безопасности станции.

Гросси 10 декабря отмечал, что создание защитной зоны вокруг Запорожской АЭС будет предусматривать принцип, что по станции нельзя стрелять. В свою очередь, те, кто так поступает, «точно знают, что они делают».

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

ВСУ неоднократно обстреливали ЗАЭС. Так, 10 декабря украинские войска выпустили 15 снарядов в районе береговой линии Энергодара в Запорожской области. 20 ноября украинские боевики нанесли 15 ударов по территории станции.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

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