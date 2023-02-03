Рогов раскрыл подробности взрыва автомобиля в Энергодаре

Несколько килограммов взрывчатки было использовано для теракта в Энергодаре. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сила взрыва была очень большая, пока не могу сказать, сколько было [взрывчатки], но речь идет о нескольких килограммах», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Рогов отметил, что после взрыва от автомобиля ничего не осталось. Кроме того, полностью был уничтожен соседний автомобиль, который стоял на парковке.

По его словам, взрыв был совершен именно с целью убийства полицейского, так как автомобиль принадлежал ему. Как пояснил Рогов, погибший сотрудник полиции ранее работал в МВД Украины, а после освобождения Энергодара перешел на службу в МВД РФ.

«Идет охота на всех, кто пытает навести порядок и мирную жизнь на освобожденной территории. <...> Одной из целей является возможность парализовать деятельность правоохранительных органов», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Рогов сообщил о громком взрыве в пятом микрорайоне Энергодара около 7:50. Позже он уточнил, что произошел взрыв автомобиля и назвал произошедшее терактом. При взрыве погиб человек, предварительно, сотрудник территориального органа внутренних дел.

По словам Рогова, взрывом также повреждено остекление окон рядом стоящих домов вплоть до девятого этажа.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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