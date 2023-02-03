Paul Smith запретил своему партнеру в РФ поставлять товары в страну

Британский бренд Paul Smith запретил своему партнеру в России поставлять товары в страну. Об этом «Известиям» сообщил представитель основателя компании Пола Смита.

По его словам, «компания не торгует напрямую с Россией, но в течение двух десятилетий был франчайзинговый партнер, который управляет магазинами в России». Компания позволяла ему работать в России, но теперь поняла, что ошиблась.

«Мы потребовали, чтобы эти магазины были закрыты, и теперь мы прекратили все поставки дистрибьютору», — сказал представитель бизнесмена.

29 января газета Daily Mail уличила ряд британских брендов, таких как Paul Smith, Agent Provocateur и Rolls-Royce, в том, что их магазины продолжают работать на территории России. Как отмечалось, журналисты встретились лично с Полом Смитом и задали ему вопрос о том, почему его товары продолжают продаваться в России, на что он ответил, что ничего об этом не знает.

В начале марта 2022 года крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России в связи с началом Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля.



Однако постепенно часть из них решила вернуться. Так, 4 августа стало известно, что в РФ вернулся ювелирный бренд Tous. А 5 октября в CORE.XP сообщили «Известиям», что Dior beauty планирует возобновить работу магазинов. В ноябре стало известно, что производитель спортивной одежды Nike заработал в Москве под новым названием NSP.