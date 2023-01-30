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Daily Mail уличила ряд британских брендов в продолжении работы на территории РФ

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Фото: Global Look Press/dpa/Felix Kästle
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Газета Daily Mail 29 января уличила ряд британских брендов, таких как Paul Smith, Agent Provocateur и Rolls-Royce, в том, что их магазины продолжают работать на территории России.

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«Магазины Paul Smith и бренда нижнего белья Agent Provocateur всё еще открыты в Москве, а у Rolls-Royce есть новые автомобили для продажи в стране, но они утверждают, что не знают, как они туда попали», — указано в публикации.

Отмечается, что журналисты встретились лично с модельером Полом Смитом и задали ему вопрос о том, почему его товары продолжают продаваться в России, на что он ответил, что ничего об этом не знает.

«Когда мы видим, что компании (к тому же торговые марки) не могут присоединиться к коллективным усилиям по противодействию российской агрессии, это напрямую играет на аргумент [президента России Владимира] Путина о том, что Запад не привержен и Россия победит», — приводит издание слова председателя комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда.

Как указано в статье, Paul Smith, Rolls-Royce и Agent Provocateur напрямую не управляют магазинами в Москве, но они продолжают поставлять продукцию местным держателям франшизы. В связи с этим пользователи Сети призвали бойкотировать эти бренды.

Параллельный импорт ввели в РФ в связи с уходом некоторых иностранных компаний с российского рынка, а также приостановки поставки некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 7 сентября сообщил о том, что параллельный импорт будет действовать до конца 2023 года.

18 января аналитики консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia) рассказали «Известиям», что глобально можно рассматривать два сценария развития сегмента торговой недвижимости в 2023 году — базовый и консервативный. Согласно второму, продолжится уход международных брендов с рынка — как под давлением глобальных офисов, так и в связи с ухудшением экономической ситуации и со снижением объемов потребления в РФ.

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