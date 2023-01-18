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Международные бренды продолжат покидать РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Глобально можно рассматривать два сценария развития сегмента торговой недвижимости в 2023 году — базовый и консервативный. Согласно второму, продолжится уход международных брендов с рынка — как под давлением глобальных офисов, так и в связи с ухудшением экономической ситуации и со снижением объемов потребления в РФ. Об этом «Известиям» рассказали аналитики консалтинговой компании NF Group (ex. Knight Frank Russia).

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По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгении Хакбердиевой, в 2023 году на российский рынок выйдет не меньше операторов, чем в 2022 году, так как продолжаются активные переговоры с турецкими брендами и ритейлеры из стран СНГ проявляют интерес к российскому рынку. Стоит отметить, что от того, какие результаты покажут те бренды, которые успели открыться в этом году, зависит выход новых, считает эксперт.

Согласно базовому сценарию, рынок торговой недвижимости продолжит свое развитие на уровне 2022 года, а следовательно, преждевременно говорить о быстром восстановлении сегмента, сказали аналитики. Первая половина 2023 года может характеризоваться небольшими колебаниями, коррекцией годовых планов развития, однако со второй половины года начнет прослеживаться тренд на восстановление сегмента при условии частичного возвращения на рынок крупных международных компаний и выхода новых игроков — как локальных, так и новых ритейлеров из стран-партнеров.

Бутики российских дизайнеров могут постепенно занять позицию мини-якорей, а крупные локальные бренды начнут увеличивать площади магазинов за счет смены формата и диверсификации бизнеса, расширяя ассортимент. Также на рынок начнут заходить новые иностранные бренды, особенно турецкие, которые пребывали в переговорном процессе с 2022 года. В такой ситуации возможно снижение уровня вакантности, однако показатель не сократится до значений 2019–2022 годов, а будет снижаться плавно. Некоторое время вакантность будет держаться на уровне 15–16%, в том числе если на рынок выйдут новые торговые центры арендопригодной площадью более 20 тыс. кв. м, которые в среднесрочной перспективе станут заполняться новыми арендаторами, рассказали эксперты.

Согласно консервативному сценарию, продолжится уход международных брендов с рынка — как под давлением глобальных офисов, так и в связи с ухудшением экономической ситуации и со снижением объемов потребления, сообщили в компании. Кроме того, такие события могут привести к оптимизации действующих магазинов международных ритейлеров и российских арендаторов: в итоге останутся только наиболее эффективные проекты. Новые игроки будут принимать решения сдержанно, заходить на рынок со своими инвестициями с осторожностью, опасаясь рисков, связанных с различиями в локальной бизнес-структуре и с внешними факторами. Если же они все-таки решатся выйти на российский рынок, то большинство новых проектов будет экспериментальным, и по их результатам будет приниматься окончательное решение о дальнейшей экспансии или, наоборот, о сокращении точек продаж. При таком сценарии средний уровень вакантности столичных ТЦ может вырасти до 17–18%, если не будут проработаны альтернативные пути заполнения пустующих площадок, добавили аналитики.

Ранее, 11 января, источник на рынке торговой недвижимости сообщил «Известиям», что магазины со спортивной одеждой и обувью немецкого бренда Puma могут вернуться к работе в РФ. Отмечалось, что представители компании ведут переговоры с торговыми центрами Москвы.

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