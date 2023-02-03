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Во Франции заявили о бессилии санкций против России

Французский политик Филиппо: Москва заставила Запад говорить правду о ситуации в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо 2 февраля заявил, что западные СМИ вынуждены признать стойкость экономики России и бессилие санкций против Москвы.

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По его словам, в настоящий момент новостные каналы во Франции говорят о «русском экономическом чуде».

«Продолжать глупые и безумные антироссийские санкции — значит, сознательно разрушать Францию!» — написал Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

Он выразил мнение, что именно разрушение Франции является истинной целью Запада.

30 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ адаптируется к новым реалиям в условиях внешнего давления, а основные экономические задачи решаются. Он также отметил, что влияние антироссийских санкций на экономику страны удалось ограничить. Так, экономика сократилась на 2,5% вместо прогнозируемых 10–20%, а инфляция составила менее 12%.

Как отметил 23 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принятие нового десятого пакета санкций в отношении России стало бы «огромной ошибкой», так как предыдущие рестрикции завели Европу в тупик.

21 января руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что попытки Запада «выключить» Россию из мировой экономики привели к обратному эффекту и негативно сказались на Евросоюзе (ЕС).

Президент России Владимир Путин 15 января назвал ситуацию в экономике страны стабильной. Он отметил, что она оказалась «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

Евросоюз ввел девятый пакет санкций в отношении России 16 декабря. Этим пакетом антироссийских рестрикций был введен в том числе новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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