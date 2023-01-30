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Лавров заявил об адаптации России к новым реалиям в условиях внешнего давления

Лавров заявил, что Россия адаптируется к новым реалиям и решает основные экономические задачи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ адаптируется к новым реалиям в условиях внешнего давления, а основные экономические задачи решаются. Об этом 30 января сообщается на официальном сайте российского МИДа.

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«Несмотря на имеющиеся сложности, основные задачи на внешнеэкономическом контуре так или иначе решаются. Параллельно выстраиваются стратегические рамки взаимодействия с теми партнерами, кто действительно дорожит своей репутацией, а не приносит экономику в жертву политическим амбициям», — цитирует Лаврова пресс-служба ведомства.

Таким образом министр ответил на вопрос журналиста о последствиях разрыва отношений с недружественными странами.

Он также отметил, что влияние антироссийских санкций на экономику страны удалось ограничить. Так, экономика сократилась 2,5% вместо прогнозируемых 10–20%, а инфляция составила менее 12%. Глава внешнеполитического ведомства указал и на рекордно низкий уровень безработицы в стране.

При этом, по словам министра, внешний долг России в 2023 году уменьшился на $100 млрд по сравнению с 2022 годом и составил $318,8 млрд. Внешний государственный долг в свою очередь за год сократился на $2 млрд до $57,4 млрд. По его словам, ожидается рекордный профицит внешней торговли в связи с переориентацией России на торговлю со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

«Особо отметим активизацию сотрудничества с нашими партнерами по ЕАЭС и СНГ, как в рамках самих этих форматов, так и на двустороннем уровне. Помимо торговли это заметное развитие кооперации в области энергетики, транспорта, цифровизации, финансов и прочего», — добавил Лавров.

30 января в Международном валютном фонде (МВФ) указали на то, что объемы экспорта российской сырой нефти не пострадают из-за установленного странами G7 предела цен на топливо. В прогнозе фонда также указали, что действия «большой семерки» навредили экономике Европы и половину стран Евросоюза ждет «жесткая рецессия» в связи со спадом и ростом цен.

15 января президент России Владимир Путин назвал ситуацию в экономике страны стабильной. Он отметил, что она оказалась «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам и показывает устойчивость к целому ряду рисков. Он добавил, что некоторые замедления динамики неизбежны и экономике нужно время, чтобы перестроиться.

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