Лавров заявил об адаптации России к новым реалиям в условиях внешнего давления

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ адаптируется к новым реалиям в условиях внешнего давления, а основные экономические задачи решаются. Об этом 30 января сообщается на официальном сайте российского МИДа.

«Несмотря на имеющиеся сложности, основные задачи на внешнеэкономическом контуре так или иначе решаются. Параллельно выстраиваются стратегические рамки взаимодействия с теми партнерами, кто действительно дорожит своей репутацией, а не приносит экономику в жертву политическим амбициям», — цитирует Лаврова пресс-служба ведомства.

Таким образом министр ответил на вопрос журналиста о последствиях разрыва отношений с недружественными странами.

Он также отметил, что влияние антироссийских санкций на экономику страны удалось ограничить. Так, экономика сократилась 2,5% вместо прогнозируемых 10–20%, а инфляция составила менее 12%. Глава внешнеполитического ведомства указал и на рекордно низкий уровень безработицы в стране.

При этом, по словам министра, внешний долг России в 2023 году уменьшился на $100 млрд по сравнению с 2022 годом и составил $318,8 млрд. Внешний государственный долг в свою очередь за год сократился на $2 млрд до $57,4 млрд. По его словам, ожидается рекордный профицит внешней торговли в связи с переориентацией России на торговлю со странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

«Особо отметим активизацию сотрудничества с нашими партнерами по ЕАЭС и СНГ, как в рамках самих этих форматов, так и на двустороннем уровне. Помимо торговли это заметное развитие кооперации в области энергетики, транспорта, цифровизации, финансов и прочего», — добавил Лавров.

30 января в Международном валютном фонде (МВФ) указали на то, что объемы экспорта российской сырой нефти не пострадают из-за установленного странами G7 предела цен на топливо. В прогнозе фонда также указали, что действия «большой семерки» навредили экономике Европы и половину стран Евросоюза ждет «жесткая рецессия» в связи со спадом и ростом цен.

15 января президент России Владимир Путин назвал ситуацию в экономике страны стабильной. Он отметил, что она оказалась «гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали».

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская экономика продолжает адаптироваться к текущим вызовам и показывает устойчивость к целому ряду рисков. Он добавил, что некоторые замедления динамики неизбежны и экономике нужно время, чтобы перестроиться.