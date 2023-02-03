Пушков спрогнозировал дальнейшую конфронтацию США с Китаем

Маловероятно, что Вашингтон в обозримом будущем откажется от противостояния с Пекином. Такое предположение в четверг, 2 февраля, высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твердо рассчитывать на американцев. Они и впредь будут говорить и делать всё, чтобы ухудшить отношения с Пекином», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом Пушков прокомментировал заявление американского конгрессмена Кевина Маккарти о том, что мнение властей Китая не повлияет на его планы посетить Тайвань.

Ранее, 29 января, обозреватель Юань Сяоцунь заявил, что потенциальное столкновение с Китаем дорого обойдется США. Он добавил, что нагнетание конфронтационной риторики только провоцирует власти и население КНР дать отпор.

До этого, 30 декабря, официальный представитель китайского минобороны Тань Кэфэй предупредил о рисках, связанных с планами США отправить силам самообороны Тайваня противотанковые системы Volcano.

Напряжение между КНР, Тайванем и США усилилось в августе 2022 года после несанкционированного визита конгрессвумен Нэнси Пелоси на остров. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии. Пекин настоятельно призывал воздержаться от этого шага. Позже власти Китая сообщили о серьезных проблемах в отношениях с Соединенными Штатами.

Вслед за Пелоси в Тайбэе побывали еще несколько американских и других иностранных делегаций. В КНР считают подобные визиты провокациями и вмешательством во внутренние дела Китая.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.