Маккарти отказался учитывать позицию КНР в случае визита на Тайвань

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что позиция Китая не повлияет на его решение по визиту на Тайвань. Об этом конгрессмен заявил в среду, 1 февраля, по итогам встречи с американским президентом Джо Байденом.

«Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать — когда-либо и где-либо», — сказал Маккарти.

Таким образом он прокомментировал настоятельные рекомендации Пекина отказаться от посещения островной провинции.

Ранее, 29 января, обозреватель Юань Сяоцунь предупредил, что потенциальное столкновение с Китаем дорого обойдется США. Он подчеркнул, что нагнетание конфронтационной риторики только провоцирует власти и население КНР дать отпор.

До этого, 30 декабря, официальный представитель китайского минобороны Тань Кэфэй предупредил о рисках, связанных с планами США отправить силам самообороны Тайваня противотанковые системы Volcano.

28 декабря издание Politico отметило, что Вашингтон опоздал с наращиванием ресурсов для защиты Тайваня. В материале говорится, что китайская сторона обладает достаточно большим военно-морским флотом, а также авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов доминированию Штатов в водах Индо-Тихоокеанского региона.

20 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности поддержать Тайбэй в случае агрессии со стороны Пекина. Он добавил, что американская сторона стремится делать всё возможное, чтобы Тайвань был в состоянии эффективно защищаться.

Обострение отношений между КНР, Тайванем и США произошло в августе 2022 года после несанкционированного визита конгрессвумен Нэнси Пелоси на остров. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии. Пекин настоятельно призывал воздержаться от этого шага. Позже власти Китая сообщили о серьезных проблемах в отношениях с Соединенными Штатами.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.