В Китае предупредили США о возможности «обжечься» при поставках оружия Тайваню

Власти США играют с огнем и могут «обжечься», в случае если поставят Тайваню противотанковые системы минирования Volcano. Об этом 30 декабря заявил официальный представитель минобороны Китая Тань Кэфэй, его слова опубликованы на странице военного ведомства в социальной сети WeChat.

«Китай выражает по этому поводу крайнее недовольство, мы примем решительные ответные меры. Мы настаиваем, чтобы США прекратили продавать оружие Тайбэю и перестали поддерживать контакты с тайваньскими военными, <...> в противном случае Соединенные Штаты обожгутся на огне, который сами спровоцировали», — указал он.

Ранее, 28 декабря, издание Politico указало на то, что США опоздали с наращиванием достаточной мощи для защиты Тайваня от Китая. В материале отмечается, что Пекин обладает достаточно большим военно-морским флотом, а также авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов доминированию США в водах Индо-Тихоокеанского региона.

5 декабря агентство Bloomberg сообщило, что США планируют поставить Тайваню около 100 ракет для систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Также на остров может быть доставлено радиолокационное оборудование. Сумму сделки оценивают примерно в $882 млн.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Впоследствии, 8 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость повышать боеспособность страны на случай военных действий.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.