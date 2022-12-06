Bloomberg сообщило о планах США поставить Тайваню около 100 ракет для ЗРК Patriot

США планируют поставить Тайваню около 100 ракет для систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом 5 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По информации источников, также на остров может быть доставлено радиолокационное оборудование. Сумму сделки оценивают примерно в $882 млн.

Предложение подготовлено на основании соглашения, которые было заключено Соединенными Штатами Америки и Тайванем в 2010 году. Предложение будет квалифицировано как расширение соглашения, уточняет «Газета.Ru».

2 декабря заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что власти США допускают возможность начала боевых действий между Китаем и Тайванем.

20 октября госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Штаты будут защищать Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. Он добавил, что США стремятся делать всё возможное, чтобы Тайвань был в состоянии эффективно защищаться от агрессии.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в августе текущего года. КНР настоятельно просила воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.