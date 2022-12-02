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Госдеп США допустил начало боевых действий между Китаем и Тайванем

Госдеп: США допускают возможность того, что Китай может начать боевые действия против Тайваня
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Власти США допускают возможность начала боевых действий между Китаем и Тайванем. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

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Шерман напомнила слова председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил, что Пекин стремится к воссоединению с Тайванем на мирных условиях, однако допускает применение силы в случае необходимости.

По ее словам, усилия США направлены на сдерживание этой ситуации, а также на поддержку самозащиты острова.

«Ни материковый Китай, ни Тайвань не предпринимали односторонних действий, нарушающих этот мир и стабильность. Именно этого мы и хотим. Мы хотим сохранить этот мир и стабильность», — сказала она.

Кроме того, она подтвердила, что Вашингтон придерживается политики «одного Китая» и не поддерживает независимость Тайваня.

20 ноября министр иностранных дел Китая Ван И рассказал, что председатель КНР в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал Тайвань красной линией в отношениях двух стран. Си Цзиньпинь также заявил о невозможности признания независимости острова.

В свою очередь Байден заявил, что не видит намерения Китая осуществить вторжение на Тайвань. Он отметил, что, по его оценкам, китайский лидер готов идти на компромиссы с Вашингтоном по различным вопросам.

20 октября госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что Штаты будут защищать Тайвань в случае агрессии со стороны Китая. Он добавил, что США стремятся делать всё возможное, чтобы Тайвань был в состоянии эффективно защищаться от агрессии.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. КНР настоятельно просила воздержаться от этого шага. Свой визит политик назвала свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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