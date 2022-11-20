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Си Цзиньпин назвал Тайвань главной красной линией в отношениях с США

Си Цзиньпин в разговоре с Байденом назвал Тайвань красной линией их отношений
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал Тайвань красной линией в отношениях двух стран. Об этом 20 ноября рассказал министр иностранных дел Китая Ван И.

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«Председатель Си Цзиньпин всесторонне и систематически разъяснил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая. Глава КНР четко указал, что тайваньский вопрос является ядром основных интересов Китая, политической основой и первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях», — прокомментировал Ван И встречу Си Цзиньпина с Байденом на Бали.

Китайский лидер отдельно указал президенту США, что независимость Тайваня несовместима со стабильностью и миром в регионе. По словам Ван И, китайский народ не согласится с отделением Тайваня.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена состоялась 14 ноября на Бали за день до начала саммита «группы двадцати» (G20).

Си Цзиньпин, как сообщил МИД Китая в этот же день, во время встречи заявил Байдену о невозможности признания независимости Тайваня и выразил надежду, что США будут действовать в «соответствии со своими обещаниями и в соответствии с принципом «одного Китая».

В свою очередь Байден заявил, что не видит намерения Китая осуществить вторжение на Тайвань. Он назвал прошедшие переговоры открытыми и откровенными. При этом американский политик отметил, что, по его оценкам, Си Цзиньпин готов идти на компромиссы с США по различным вопросам.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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