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СМИ допустили нехватку военной мощи США для защиты Тайваня от Китая

Politico: США опоздали с наращиванием достаточной мощи для защиты Тайваня от Китая
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Walid Berrazeg
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США опоздали с наращиванием достаточной мощи для защиты Тайваня от Китая. Об этом 26 декабря сообщает газета Politico.

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В материале отмечается, что Пекин обладает достаточно большим военно-морским флотом, а также авиацией и баллистическими ракетами, чтобы бросить вызов доминированию США в водах Индо-Тихоокеанского региона.

«Многомиллиардные поставки вооружений США на Тайвань задерживаются по причине проблем с цепочками поставок, спровоцированных пандемией и усугубившихся в связи с конфликтом на Украине», — пишут авторы статьи.

Как подчеркнул бывший глава аппарата Совета национальной безопасности в администрации экс-президента США Дональда Трампа Александр Грей, от Штатов потребуется увеличить мощность военно-морских сил, чтобы нивелировать военную угрозу со стороны Китая. Однако таких сил у США может не оказаться в будущем, пояснил он.

Кроме того, ряд стран Юго-Восточной Азии не захотят оказать помощь США в защите Тайваня, чтобы не вызвать на себя гнев Китая, отметили в материале.

26 декабря Тайвань заявил о крупнейшем проникновении Китая в зону ПВО острова. Так, в зону ПВО вторглось 71 воздушное судно, в том числе штурмовые истребители и беспилотники. 43 самолета также пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая является неофициальной буферной зоной между Китаем и Тайванем.

Народно-освободительная армия Китая организует подобные маневры регулярно с начала августа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

5 декабря агентство Bloomberg сообщило, что США планируют поставить Тайваню около 100 ракет для систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Также на остров может быть доставлено радиолокационное оборудование. Сумму сделки оценивают примерно в $882 млн.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

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