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Тайвань заявил о крупнейшем проникновении Китая в зону ПВО острова

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Китай совершил самое крупное вторжение в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Об этом 26 декабря сообщила администрация острова.

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По данным агентства Reuters, в зону ПВО вторглось 71 воздушное судно, в том числе штурмовые истребители и беспилотники. 43 самолета также пересекли срединную линию Тайваньского пролива, которая является неофициальной буферной зоной между Китаем и Тайванем.

Ранее в этот день министерство обороны Тайваня сообщило о приближении китайских судов и летательных аппаратов в непосредственной близости от территории острова. Тайваньские военнослужащие задействовали собственные корабли для наблюдения, поднимали воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы КНР провели патрулирование и военные учения со стрельбами возле острова Тайвань.

Народно-освободительная армия Китая организует подобные маневры регулярно с начала августа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Впоследствии, 8 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость повышать боеспособность страны на случай военных действий.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

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