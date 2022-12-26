Тайвань сообщил о приближении летательных аппаратов и кораблей КНР

Китайские суда и летательные аппараты были замечены в непосредственной близости от территории Тайваня в понедельник, 26 декабря. Об этом свидетельствуют данные, представленные в ежедневной сводке оборонного ведомства островной провинции.

Согласно отчету, за минувшие сутки в районе Тайваньского пролива появлялись семь кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Кроме того, был замечен 71 самолето-вылет, из которых 47 затрагивали опознавательную зону ПВО к югу от острова.

В свою очередь тайваньские военнослужащие задействовали собственные корабли для наблюдения, поднимали воздушный патруль и развернули зенитные ракетные комплексы.

Накануне сообщалось, что вооруженные силы КНР провели патрулирование и военные учения со стрельбами возле острова Тайвань.

До этого, 13 декабря, Пекин отправил в сторону тайваньского пролива 18 бомбардировщиков H-6 и три корабля.

НОАК организует подобные маневры регулярно с начала августа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Впоследствии, 8 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин указал на необходимость повышать боеспособность страны на случай военных действий.

Официальные отношения между китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.