ВМС Китая провели учения со стрельбами возле Тайваня

Военно-морские силы КНР провели патрулирование и военные учения со стрельбами возле острова Тайвань. Об этом 25 декабря сообщил официальный представитель восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

«25 декабря около острова Тайвань Вооруженные силы КНР осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск. Также состоялись военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов», — говорится в его заявлении в соцсети WeChat.

До этого, 13 декабря, Китай отправил в сторону тайваньского пролива 18 бомбардировщиков H-6. Также китайские военные направили в пролив три военно-морских корабля своего флота.

Ранее, 6 декабря, оборонное ведомство Тайваня зафиксировало появление кораблей и самолетов КНР в непосредственной близости к острову. Отмечается, что военнослужащие Тайваня в ответ поднимали воздушный патруль, делали радиопредупреждения и разворачивали зенитные ракетные комплексы.

До этого, 28 ноября, сообщалось о приближении к Тайваню разведывательно-ударного беспилотника CH-4 («Цайхун-4») НОАК. Кроме того, в течение суток была замечена активность кораблей и самолетов КНР.

Китай проводит такие маневры регулярно с начала августа. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин настоятельно просил воздержаться от этого шага. Свою поездку политик назвала свидетельством приверженности Вашингтона поддержке тайваньской демократии.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.