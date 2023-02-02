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Путин указал на факты продажи плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/PsychoShadow
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Президент РФ Владимир Путин заявил о продаже плодородного слоя земли и леса-кругляка с Украины. Об этом он заявил в четверг, 2 февраля, в ходе общения с представителями патриотических и молодежных организаций.

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«Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, но такие факты есть. И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся», — заметил президент.

Так он прокомментировал рассказ одного из участников встречи, члена «Юнармии» Льва Кравченко о том, как медаль красноармейца, погибшего в 1944 году в боях на территории нынешней Украины, попала в Германию в результате продажи плодородного слоя почвы. По словам Кравченко, речь может идти о продаже земли вместе с останками павших бойцов.

Российский лидер согласился, что подобные случаи продажи украинской почвы по-прежнему происходят.

«Это их дело. Но я не могу себе представить, что землю продают вместе с человеческими останками, это просто в голове не укладывается», — отметил президент.

В тот же день Путин указал на то, что народ без понимания прошлого не имеет будущего. Он подчеркнул, что не бывает будущего без понимания того, на какой земле живет народ и благодаря кому он живет на своей земле. Глава государства также отметил, что работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны, которая ведется сейчас в России, будет продолжена дальше.

Ранее в этот день Путин возложил венок к Вечному огню в Зале славы на Мамаевом кургане и почтил минутой молчания память защитников Сталинграда. После этого он возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Президент России также выступил с поздравлениями по случаю юбилея победы в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за существование «истерзанной, но непокоренной страны».

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