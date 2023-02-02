Путин поздравил с 80-летием разгрома фашистов в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин 2 февраля выступил с поздравлениями по случаю 80-летия разгрома фашистов в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за существование «истерзанной, но не покоренной страны».

«Уважаемые ветераны, друзья. Сегодня мы отмечаем одну из важнейших судьбоносных дат в истории нашей страны и всего мира. Ровно 80 лет назад здесь, на сталинградской земле, на берегах великой русской реки Волга, был остановлен и безвозвратно обращен вспять ненавистный жестокий враг», — сказал президент, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Ранее в этот день Путин возложил венок к Вечному огню в Зале славы на Мамаевом кургане и почтил минутой молчания память защитников Сталинграда. После этого он возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

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