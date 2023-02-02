Путин указал, что народ без понимания прошлого не имеет будущего

Опираясь на прошлое, важно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее, потому что народ без памяти не имеет будущего. Об этом 2 февраля заявил президент РФ Владимир Путин, встречаясь с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме «Сталинградская битва» по случаю 80-летия разгрома фашистов в Сталинградской битве.

«Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет, мы будем всё утрачивать, всё то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Нельзя жить только прошлым, это ведет в никуда», — заявил российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что не бывает будущего без знания прошлого и без понимания того, на какой земле живет народ и благодаря кому он живет на своей земле.

Глава государства также отметил, что работа по рассекречиванию документов времен Великой Отечественной войны, которая ведется сейчас в России, будет продолжена дальше.

«Это очень хорошо, что наше военное ведомство, специальные службы сейчас из архивов поднимают всё больше и больше документов, рассекречивают. Обязательно будем делать это и дальше», — отметил он.

Ранее в этот день Путин возложил венок к Вечному огню в Зале славы на Мамаевом кургане и почтил минутой молчания память защитников Сталинграда. После этого он возложил цветы к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Президент России также выступил с поздравлениями по случаю юбилея победы в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за существование «истерзанной, но непокоренной страны».

Перед этим на площади Павших Борцов — главной площади Волгограда — состоялся парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. В параде приняли участие около 1,2 тыс. человек, в том числе военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств, кадеты и члены патриотических движений.

2 февраля 1943 года СССР одержал победу над нацистской Германией и ее союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и числу участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны.