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Путин напомнил о постоянной информационной борьбе Запада против РФ

Путин подчеркнул важность противодействия попыткам дезориентировать россиян, особенно молодежь
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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С Россией всегда кто-то боролся, и это всегда сопровождалось информационной борьбой. Об этом заявил в четверг, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

«Есть такое понятие, как геополитика. Россия страна большая. И с этой страной всегда кто-то, не переставая, боролся. Это всегда сопровождалось такой сферой противоборства, как информация, информационное поле. И это было всегда, на протяжении всей нашей истории», — отметил президент.

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Он добавил, что происходящее сегодня и сопровождающее специальную военную операцию — лишь обострение этой борьбы, которая велась всегда.

Путин подчеркнул важность противодействия попыткам противника дезориентировать россиян в информационном плане, в особенности молодежь.

По словам российского лидера, самое главное при освещении событий специальной военной операции (СВО), в том числе в кино, — это правда и достоверность.

«Самое главное при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий специальной военной операции — это правда, достоверность. Это наше самое главное оружие», — сказал Путин.

Ранее, 24 января, президент России отметил, что россиян не так просто оболванить, они устойчивы к дезинформации.

До этого, 21 декабря 2022 года, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западная пресса распространяет фейки о событиях на Украине. Он подчеркнул, что США и их союзники тратят значительные средства на оказание информационно-психологического воздействия на Россию.

В том же месяце Путин отмечал, что фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе спецоперации. По мнению главы государства, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

Еще 25 ноября того же года российский лидер призвал не доверять информации из интернета. По его словам, в Сети куча обмана и лжи, а информация является оружием борьбы.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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