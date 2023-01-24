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Путин заявил об устойчивости россиян перед украинскими фейками

Путин заявил, что россиян не так просто оболванить украинскими фейками
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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Россиян не так просто оболванить, они устойчивы к дезинформации. Об этом во вторник, 24 января, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

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Губернатор отметил, что против жителей региона идет массированная украинская информационная война, и привел примеры украинских фейков.

«Но если в первые месяцы, особенно в апреле, конечно, люди были не подготовлены к этой ситуации, то сейчас, конечно, уже есть понимание и возможность отличить правду ото лжи», — рассказал он.

Гладков подчеркнул, что власти региона стараются исходить из оперативности и перевели свой информационный блок в круглосуточный режим.

«Наших людей не так просто оболванить — с учетом характера», — сказал Путин в ответ на слова губернатора.

21 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западная пресса распространяет фейки о событиях на Украине. Он подчеркнул, что США и их союзники тратят значительные средства на оказание информационно-психологического воздействия на Россию.

До этого, 8 декабря, Путин отметил, что фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе спецоперации. По мнению главы государства, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

Еще 25 ноября того же года российский лидер призвал не доверять информации из интернета. По его словам, в Сети куча обмана и лжи, а информация является оружием борьбы.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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