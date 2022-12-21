Шойгу раскритиковал западную прессу за фейки об Украине

Западная пресса распространяет фейки о событиях на Украине. Об этом 21 декабря заявил министр РФ обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

«Значительные средства США и их союзники тратят на оказание информационно-психологического воздействия на Россию и наших союзников. Мы в полной мере поняли, что собой представляет якобы свободная западная пресса. Ежедневно по команде из Вашингтона публикуются по одинаковым шаблонам тысячи фейков о событиях на Украине», — заявил Шойгу.

Он назвал верхом цинизма молчание западных СМИ о военных преступлениях украинских военных и происходящую героизацию киевского преступного режима и неонацистов.

Шойгу также обратил внимание на то, что террористические методы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в СМИ преподносятся как их законная оборона. При этом он отметил, что Минобороны ежедневно получает сообщения о расстрелах солдат ВСУ.

13 декабря российское посольство в Оттаве рассказало, что канадские СМИ и политики распространяют ложную информацию о том, как российские военные якобы применяют кассетные боеприпасы в зоне специальной военной операции на Украине. При этом, как утверждает дипмиссия, украинская армия применяет запрещенные вооружения даже против невоенных целей. Одновременно с этим Киев продолжает требовать у Запада новые поставки для нанесения ударов по жилым районам и гражданской инфраструктуре.

Ранее, 8 декабря, обозреватель Ал Бьененфелд для American Thinker написал, что американские СМИ замалчивают военные преступления украинской армии, а администрация президента США Джо Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ. Он добавил, что в данный момент западные медиа отринули журналистскую объективность и стараются демонстрировать конфликт на Украине как противостояние добра со злом.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе спецоперации. По мнению главы государства, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации. Так, 25 ноября Путин заявил, что в информационном поле пытаются обесценить действия российских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса. Глава государства указал, что информация является оружием борьбы, и призвал не доверять данным из интернета.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».