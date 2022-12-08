Путин указал на неспособность «шума и треска» помешать выполнению задач ВС РФ

Фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе специальной военной операции. Об этом 8 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь в Кремле с военнослужащими, которые были награждены золотыми звездами Героев России.

«Все бредни информационного противостояния, информационные вбросы, всякие фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг перед нашими людьми», — сказал он, общаясь в Кремле с военнослужащими, награжденными медалями «Золотая Звезда» Героев России.

По мнению главы государства, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

Президент также отметил, что Запад не замечает действий Украины против России, в то время как любой ответный шаг Москвы вызывает волну информационного шума.

«Стоит нам пошевелиться, что-то сделать: шум, гам, треск на всю вселенную. Это не будет нам мешать выполнять боевые задачи», — добавил Путин.

Ранее, 25 ноября, он призвал не доверять информации из интернета. По словам российского лидера, там много обмана и лжи, а информация является оружием борьбы. Он подчеркнул, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора или в интернете.

На фоне СВО и прошедшей частичной мобилизации в России в Сети увеличилось число фейков и недостоверной информации. В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации.

19 октября сообщалось, что с начала СВО было возбуждено более ста уголовных дел за дискредитацию российских военнослужащих, также пресечено 4,5 тыс. административных правонарушений за недостоверность сведений о ВС РФ.

В сентябре глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в Сети за два дня после объявления о частичной мобилизации появилось более миллиона фейков. По ее словам, публикация недостоверных сюжетов нацелена на создание паники и хаоса среди населения. В то же время часть таких сообщений содержит экстремистские призывы.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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