В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал с техническими неполадками приостановку приема заявлений на загранпаспорта нового поколения на «Госуслугах». Об этом он рассказал 2 февраля, отвечая на вопрос «Известий».

«Вы сами ответили на свой вопрос, наверняка какие-то просто технические проблемы. Будьте проще и используйте обычные паспорта», — сказал он.

Ранее в этот день портал «Госуслуги» временно прекратил принимать заявления на выпуск загранпаспортов нового образца, которые содержат электронный носитель информации. На сайте уточнили, что услуга будет недоступна до второй половины марта. Это связано с техническими причинами на стороне «Гознака».

В свою очередь представители Минпромторга РФ сообщили, что приостановка выдачи документов связана с донастройкой некоторых процессов на выпускающем электронные чипы для паспортов АО «Микрон».

В пресс-службе «Госзнака» 2 февраля указали на повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов в последние месяцы, в связи с чем существенно увеличилась потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Там выразили надежду на то, что после завершения донастройки ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов восстановят в течение месяца.

В августе 2022 года российские консульства временно прекращали принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет с 26 августа 2022 года в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя. При этом выдача обычных паспортов сроком на пять лет продолжилась в прежнем режиме.

Прием документов на загранпаспорта нового типа возобновился в консульском департаменте МИД России 20 сентября 2022 года. В пресс-службе компании «Микрон», которая занимается производством интегральных схем и является поставщиком чипов для загранпаспортов, тогда сообщили «Известиям», что предприятие работает в штатном режиме.