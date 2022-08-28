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В МИД РФ назвали приостановку выдачи загранпаспортов нового образца временной

Мария Захарова: приостановка выдачи загранпаспортов является временной мерой
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Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
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Приостановка выдачи загранпаспортов сроком на десять лет является временной мерой и связана с необходимостью провести технические работы. Об этом заявила 28 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Речь идет исключительно о временных технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних. Так бывает в связи с технологическим нашим прогрессом, в связи с веяниями времени, что нужно перезапускать систему — не будем вдаваться в эти технические моменты, они никому не интересны. Исключительно временная мера», — отметила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат добавила, что выдача традиционных загранпаспортов сроком на пять лет продолжается в прежнем режиме.

В России с 26 августа приостановили прием заявлений на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации. Приостановка объяснялась техническими причинами.

В январе в МВД сообщили, что бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного документа. Однако выдача электронного и заграничного документов не взаимосвязана, следовательно, обе категории паспортов будут всё еще иметь разную юридическую силу.

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