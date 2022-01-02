В МВД рассказали об аннулировании бумажного паспорта при выдаче электронного

Бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного документа. Об этом в воскресенье, 2 января, сообщили в МВД.

«Гражданин не может иметь одновременно два действительных паспорт. Ранее выданный паспорт на бумажном носителе при выдаче паспорта гражданина РФ, содержащего электронный носитель информации, будет аннулироваться», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Однако в МВД уточнили, что выдача электронного и заграничного документов не взаимосвязана, следовательно, обе категории паспортов будут всё еще иметь разную юридическую силу.

Ранее, 26 декабря, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что электронные паспорта планируют начать выдавать с января 2023 года. Она также отметила, что количество выдаваемых паспортов нового образца, прежде всего, будет зависеть от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс.

Пилотными регионами для внедрения цифрового паспорта, выдача которого начнется в 2023 году, станут Москва, Подмосковье и Республика Татарстан. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, использовать такой паспорт можно будет в любой точке России. Он подчеркнул, что замена бумажного документа на смарт-карту останется выбором каждого гражданина. Однако вице-премьер уверен, что выбор большинства россиян будет в пользу электронного носителя.

21 декабря глава Минцифры РФ Максут Шадаев анонсировал вынесение готового указа о цифровых паспортах на рассмотрение администрации президента России Владимира Путина. По его словам, в данный момент сняты все разногласия по проекту указа.

Цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На ней будут нанесены персональные данные человека, его фотография. Кроме того, по желанию в память смарт-карты можно будет занести такие данные, как ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

18 октября глава Минцифры сообщал, что электронные паспорта появятся в трех регионах России уже до конца 2022 года. Он подчеркнул, что электронный паспорт гражданина РФ будет представлен в двух видах — как смарт-карта и как приложение с QR-кодом.