Посольства РФ приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

Российские посольства с 26 августа приостановили прием заявлений на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации (сроком действия 10 лет). Об этом в пятницу, 26 августа, говорится в сообщении на сайте консульского департамента МИД России.

Приостановка объясняется техническими причинами.

«О возобновлении приема будет сообщено дополнительно на сайте www.kdmid.ru и сайтах дипломатических представительств Российской Федерации за рубежом», — уточнили в ведомстве.

Оформление загранпаспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений в качестве первичного документа, взамен действующего, использованного либо утраченного (испорченного), добавили в МИД России.

В январе в МВД сообщили, что бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного документа. Однако выдача электронного и заграничного документов не взаимосвязана, следовательно, обе категории паспортов будут всё еще иметь разную юридическую силу.