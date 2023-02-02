В «Гознаке» прокомментировали ситуацию с ростом спроса на загранпаспорта

В последние месяцы поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба «Гознака».

В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», перенастраивает оборудование и оптимизирует технологические процессы, для того чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу.

«Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца», — заявили в «Гознаке».

Ранее в этот же день портал «Госуслуги» приостановил прием заявок на выпуск загранпаспортов нового образца, которые содержат электронный носитель информации.

В конце августа российские консульства временно прекратили принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет с 26 августа в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя.

Однако 20 сентября консульский департамент МИД России возобновил прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет.