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«Госуслуги» со 2 февраля приостановили прием заявлений на загранпаспорт нового образца

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Портал «Госуслуги» временно прекратил принимать заявления на выпуск загранпаспортов нового образца, которые содержат электронный носитель информации. Как говорится в сообщении на сайте, услуга не предоставляется с сегодняшнего дня, 2 февраля, до второй половины марта.

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Объясняется, что это связано с техническими причинами на стороне «Гознака».

Как пояснили «Госуслуги», если пользователь уже подал заявление на получение загранпаспорта нового образца на портале, то ему нужно дождаться ответа от ведомства и действовать согласно инструкции, которая будет там содержаться. Если же заявление подавалось не через портал, в этом случае следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.

Ситуацию уже прокомментировали в Минпромторге. В ведомстве рассказали, приостановка выдачи документов связана с донастройкой некоторых процессов на выпускающем электронные чипы для паспортов АО «Микрон».

«Для удовлетворения кратно выросшего спроса на продукцию ведущего российского производителя микроэлектронных компонентов, потребовалась донастройка некоторых процессов, которая сейчас завершается», — цитирует ведомство «РИА Новости».

Пресс-служба «Гознака», в свою очередь, указала, что в последние месяцы поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, в связи с чем существенно увеличилась потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта. Там рассчитывают, что после завершения донастройки ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов восстановят в течение месяца.

Ранее российские консульства временно прекращали принимать заявления на выдачу загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет с 26 августа 2022 года в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя. При этом выдача традиционных загранпаспортов сроком на пять лет продолжалась в прежнем режиме.

20 сентября 2022 года консульский департамент МИД России возобновил прием документов на такие паспорта. В пресс-службе компании «Микрон», которая занимается производством интегральных схем и является поставщиком чипов для загранпаспортов, тогда сообщили «Известиям», что предприятие работает в штатном режиме.

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