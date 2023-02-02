Россия заявила МИД Австрии протест из-за высылки четырех дипломатов

Австрия не выдвинула никаких конкретных обвинений для высылки четырех российских дипломатов. В ответ на эти действия Россия заявила австрийскому МИД решительный протест и предупредила о неотвратимости ответных мер, сообщил 2 февраля посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в эфире телеканала «Россия 24».

«Еще вчера у нас состоялись две раздельных беседы в МИД Австрии, ближе к вечеру меня и постпреда Михаила Ульянова приглашали на разговор. Интересно, что нас попросили прибыть без сопровождающих. Это довольно редко, но в дипломатической практике встречается, когда необходимо что-то обсудить доверительно. Ничего доверительного мы не услышали. Со своей стороны заявили решительный протест, отвели все голословные измышления и предупредили о неотвратимости ответных мер», — заявил Любинский.

При этом он подчеркнул, что никаких конкретных обвинений для высылки российских дипломатов выдвинуто не было. По его словам, Вена делает осознанный выбор в пользу обрушения отношений с Москвой.

МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата и предписал им покинуть территорию страны 2 февраля. Отмечалось, что два дипломата из российского посольства якобы «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».

Еще два дипломата из числа представителей постоянной миссии РФ при ООН якобы предприняли действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире.

В МИД РФ пообещали, что Россия ответит на это.