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Россия заявила МИД Австрии протест из-за высылки четырех дипломатов

Россия заявила МИД Австрии решительный протест и предупредила об ответных мерах из-за высылки дипломатов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Австрия не выдвинула никаких конкретных обвинений для высылки четырех российских дипломатов. В ответ на эти действия Россия заявила австрийскому МИД решительный протест и предупредила о неотвратимости ответных мер, сообщил 2 февраля посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в эфире телеканала «Россия 24».

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«Еще вчера у нас состоялись две раздельных беседы в МИД Австрии, ближе к вечеру меня и постпреда Михаила Ульянова приглашали на разговор. Интересно, что нас попросили прибыть без сопровождающих. Это довольно редко, но в дипломатической практике встречается, когда необходимо что-то обсудить доверительно. Ничего доверительного мы не услышали. Со своей стороны заявили решительный протест, отвели все голословные измышления и предупредили о неотвратимости ответных мер», — заявил Любинский.

При этом он подчеркнул, что никаких конкретных обвинений для высылки российских дипломатов выдвинуто не было. По его словам, Вена делает осознанный выбор в пользу обрушения отношений с Москвой.

МИД Австрии объявил четырех российских дипломатов персонами нон грата и предписал им покинуть территорию страны 2 февраля. Отмечалось, что два дипломата из российского посольства якобы «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом».

Еще два дипломата из числа представителей постоянной миссии РФ при ООН якобы предприняли действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире.

В МИД РФ пообещали, что Россия ответит на это.

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