В Австралии уберут с банкнот портрет Елизаветы II

Центральный банк Австралии решил убрать изображение покойной королевы Елизаветы II с банкнот из-за призывов республиканцев, написала газета Financial Times.

Ожидается, что новые банкноты в пять австралийских долларов сделают в дизайне, посвященном культуре и истории первых австралийцев. Что именно будет изображено, станет известно позднее.

Как отметила «Газета.Ru» со ссылкой на австралийский резервный банк, на валюте точно не будет изображен король Карл III.

20 декабря 2022 года Банк Англии представил банкноты фунта стерлингов с изображением короля Великобритании Карла III, оно заменит портрет Елизаветы II. Портрет монарха появится на купюрах номиналом £5, £10, £20 и £50 в середине 2024 года. Они будут заменять изношенные купюры. Старые дензнаки продолжат хождение и останутся законным платежным средством.

Карл III стал королем после смерти своей матери Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Королева царствовала более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.