Банк Англии представил банкноты с портретом Карла III

Банк Англии представил банкноты фунта стерлингов с изображением короля Великобритании Карла III. Об этом говорится в опубликованном 20 декабря пресс-релизе.

Портрет монарха появится на купюрах достоинством 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Он заменит изображение Елизаветы II. В остальном дизайн и защита денежных знаков останутся прежними.

Новые банкноты появятся в обращении в середине 2024 года. Они будут заменять изношенные купюры. Старые дензнаки продолжат хождение и останутся законным платежным средством.

Ранее, 8 декабря, в Великобритании вышли в обращение первые памятные монеты с профилем Карла III. Приобрести их можно до 31 декабря текущего года.

Карл III стал королем после смерти своей матери Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании.