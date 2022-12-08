Первые памятные монеты с Карлом III вышли в обращение в Великобритании

В Великобритании вышли в обращение первые памятные монеты с профилем короля Карла III. Это следует из информации на сайте Королевского монетного двора.

«Мемориальная коллекция монет Ее Величества королевы Елизаветы II с первым официальным изображением короля Карла III доступна для покупки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приобрести монеты с профилем короля можно до 31 декабря текущего года.

Карл III стал королем после смерти своей матери Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании.