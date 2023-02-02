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Миссия ЕС подготовит 30 тыс. украинских военных
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Миссия ЕС подготовит 30 тыс. украинских военных

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Фото: Global Look Press/Mykola Tys
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Тренировочная миссия Евросоюза подготовит 30 тыс. украинских военных. Об этом заявил 2 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Рад сообщить премьер-министру [Украины] Денису Шмыгалю, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 тыс. украинских солдат», — написал он в Twitter.

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В результате общее число обученных солдат достигнет 30 тыс.

О запуске работы миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины было объявлено 15 ноября 2022 года в ходе заседания совета ЕС в Брюсселе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Евросоюз, создавая такую миссию, идет по пути эскалации конфликта на Украине.

Вместе с тем в декабре 2022 года в Хорватии парламент проголосовал против участия в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных. По мнению президента страны Зорана Милановича, Загреб должен предлагать Киеву только гуманитарную помощь.

Аналогичную позицию заняла Венгрия. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заверил, что Будапешт не будет участвовать в миссии ЕС по обучению украинских солдат.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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