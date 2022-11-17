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МИД РФ прокомментировал начало миссии ЕС по военной помощи Киеву

Захарова: ЕС идет по пути эскалации конфликта на Украине, запуская миссию военной помощи Киеву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Евросоюз (ЕС) идет по пути эскалации конфликта на Украине, запуская миссию военной помощи Киеву. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил официальный представитель МИ РФ Мария Захарова.

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«Очевидно, что ЕС идет по пути эскалации конфликта на Украине. Это очередной шаг, открыто противоречащий заявлениям, которые мы слышим на различных уровнях о приверженности диалогу и политическому урегулированию на Украине», — говорится в комментарии на сайте ведомства.

Министерство назвало МВПУ инвестированием в продолжение боевых действий на территории Украины. В ведомстве указали на большие затраты Евросоюза на поставки вооружений Киеву и отметили, что данная миссия «ляжет дополнительным бременем» на население стран ЕС».

«В ЕС глухи к призывам европейского гражданского общества остановить поставки вооружения, прекратить активно подогревать конфликт, обратить внимание на внутренние проблемы и нужды граждан Евросоюза. Вот такое торжество демократии по-европейски. Вопрос в том, когда граждане стран ЕС перестанут терпеть растраты бюджетов своих стран на это безумие», — добавила Захарова.

О запуске работы миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины было объявлено 15 ноября в ходе заседания Совета ЕС в Брюсселе.

В конце октября главы МИД стран Европейского союза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат Вооруженных сил Украины.

14 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на территории ЕС будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих. Также он сообщил, что Евросоюз выделил Украине вооружение на общую сумму €8 млрд.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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