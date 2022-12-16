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Хорватия отказалась обучать в своей стране украинских военных
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Хорватия отказалась обучать в своей стране украинских военных

Парламент Хорватии проголосовал против участия в миссии ЕС по подготовке украинских военных
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Oleksii Chumachenko
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В Хорватии парламент проголосовал против участия в миссии Евросоюза (ЕС) по подготовке украинских военных. Об этом 16 декабря сообщает издание Associated Press.

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Поясняется, что парламент попытался обойти решение президента Зорана Милановича, который ранее не поддержал проведение миссии. По его мнению, Хорватия должна предлагать Украине только гуманитарную помощь.

«Голосование в парламенте состоялось после того, как президент Хорватии ранее отказался подписать предложение, заявив, что оно не соответствует Конституции», — говорится в публикации.

Отмечается, что для одобрения участия в миссии было необходимо набрать две трети голосов, однако из 151 депутата только 97 поддержали решение. Против проголосовали всего десять человек, остальные же воздержались или не приняли участия в голосовании.

Планировалось, что на территории страны обучат около 100 украинских военных.

О запуске работы миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины было объявлено 15 ноября в ходе заседания совета ЕС в Брюсселе. О ее создании в конце октября сообщили главы МИД стран Европейского союза.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что на территории союза будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих. Также он сообщил, что ЕС выделил Украине вооружение на общую сумму €8 млрд.

Обучение украинских военных в Европе началось на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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