СМИ узнали о получении Роналду 90% зарплаты из госбюджета Саудовской Аравии
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду только 10% зарплаты получает напрямую от клуба. Об этом сообщает сайт The Athletic со ссылкой на анонимные источники.
По данным источника, остальную часть зарплаты — 90% — форвард получает из бюджета Саудовской Аравии, пишет «Газета.Ru».
Вместе с тем федерация футбола Саудовской Аравии отказалась комментировать данную информацию.
Контракт с клуб Роналду подписал 30 декабря.
Соглашение со спортсменом рассчитано на 2,5 года — до 2025 года. Предположительная сумма сделки составила почти €200 млн за сезон. При этом Роналду заявлял, что рад переходу в новый клуб.
В начале января британский таблоид Daily Mail писал, что Роналду первое время будет жить в королевском 17-комнатном люксе в отеле Four Seasons в столице страны Эль-Рияде.
На данный момент в двух матчах за «Аль-Наср» Роналду не отметился результативными действиями.