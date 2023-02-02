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СМИ узнали о получении Роналду 90% зарплаты из госбюджета Саудовской Аравии
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СМИ узнали о получении Роналду 90% зарплаты из госбюджета Саудовской Аравии

The Athletic: футболист Роналду получает 90% зарплаты из государственного бюджета Саудовской Аравии
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Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду только 10% зарплаты получает напрямую от клуба. Об этом сообщает сайт The Athletic со ссылкой на анонимные источники.

По данным источника, остальную часть зарплаты — 90% — форвард получает из бюджета Саудовской Аравии, пишет «Газета.Ru».

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Вместе с тем федерация футбола Саудовской Аравии отказалась комментировать данную информацию.

Контракт с клуб Роналду подписал 30 декабря.

Соглашение со спортсменом рассчитано на 2,5 года — до 2025 года. Предположительная сумма сделки составила почти €200 млн за сезон. При этом Роналду заявлял, что рад переходу в новый клуб.

В начале января британский таблоид Daily Mail писал, что Роналду первое время будет жить в королевском 17-комнатном люксе в отеле Four Seasons в столице страны Эль-Рияде.

На данный момент в двух матчах за «Аль-Наср» Роналду не отметился результативными действиями.

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