Для переехавшего в Саудовскую Аравию Роналду выделили 17-комнатный королевский люкс

Португальский футболист Криштиану Роналду, перешедший в саудовский клуб «Аль-Наср», первое время будет жить в королевском 17-комнатном люксе в отеле Four Seasons в столице страны Эль-Рияде. Об этом 8 января сообщил британский таблоид Daily Mail.

Известно, что отель расположен в 99-этажной башне Kingdom Tower, в которой королевский люкс занимает сразу два этажа. Футболисту эксклюзивно предоставили просторные апартаменты, которые не предлагают простым клиентам. В них он будет проживать со своей многодетной семьей с гражданской супругой Джорджиной Родригес (пара воспитывает пятерых детей), друзьями и службой охраны.

Как пишет газета, такая жилплощадь обойдется спортсмену примерно в $302 тыс. за месяц. Именно на такой срок он забронировал номера, пока не подыщет себе постоянный дом для проживания в стране.

31 декабря сообщалось, что Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Вместе с коммерческими выплатами, а также с доходами за роль амбассадора ЧМ-2030 в Саудовской Аравии сумма его заработков будет доходить до $200 млн в год. Договор бомбардира с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.

30 декабря пресс-служба клуба «Аль-Наср» распространила заявление своего нового португальского нападающего, что он переходит в новый клуб и вдохновлен работой футбольной команды. Председатель совета директоров клуба подчеркнул, что это исторический момент для команды. Он отметил, что Роналду поможет организации достичь новых успехов в спорте.

В этот же день португалец подписал контракт с саудовским клубом. Играть за команду футболист начал с 1 января. О расторжении английским ФК «Манчестер Юнайтед» контракта с Роналду стало известно 22 ноября.

5 января стало известно, что Роналду пропустит два ближайших матча саудовского «Аль-Насра». Криштиану не сможет выйти на поле из-за дисквалификации. Запрет наложила Английская премьер-лига. Португальца наказали за неподобающее поведение.