За месяц в Нижегородской области 24 человека погибли при пожарах

С начала 2023 года в Нижегородской области зарегистрировали 364 пожара. Погибли 24 человека.

Порядка 41% возгораний произошли по электротехническим причинам. В 23% случаев выявлены нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». 19% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

В числе погибших — один ребенок. Тело младенца нашли во время тушения пожара в деревянном доме в деревне Блудово в Сокольском округе 16 января. Площадь горения составила 183 кв. м.

В Иркутской области за первый месяц 2023 года ликвидировали 476 пожаров. В результате происшествий погибли 26 человек, в том числе пятеро детей.